Региональный оператор по обращению с отходами сообщает о временных задержках вывоза ТКО в Карабашском кластере, вызванных неблагоприятными погодными условиями. После дождя на дорогах образовался гололед, движение специализированной техники стало небезопасным.

Сегодня спецтехника не смогла выйти на маршруты Карабаше. Отсыпка дорог пока не проводилась, движение грузовой техники по обледенелому полотну невозможно. По этой же причине отходы не вывезены в Кусе. Также из-за гололеда не удалось охватить часть контейнерных площадок в Миассе и Златоусте. Водители работают по мере возможности, если к площадкам можно проехать, отходы вывозят. В Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах ситуация в целом стабильная – мусоровозы на линии.

«Мусоровоз – это тяжелая техника. При движении по гололеду его заносит в разные стороны. Это создает угрозу безопасности персонала и других участников движения. Мы не можем выпустить машины на лед – это большой риск для всех», – прокомментировал директор Карабашского кластера Кирилл Кобзев.

О проблемах на дорогах специалисты сообщают в районные администрации. Как только дорожные службы проведут противогололедную обработку дорог, техника незамедлительно выйдет на маршруты. Регоператор просит жителей с пониманием отнестись к вынужденной ситуации.



