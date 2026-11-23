Челябинский развлекательный комплекс «Галактика развлечений» снова попал в список лотов Росимущества. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги».

За помещения в доме № 16 по Комсомольскому проспекту общей площадью 6,8 тысячи квадратных метров ведомство просит 287,5 млн рублей. Новый аукцион назначили на 30 ноября.

Ранее этот комплекс принадлежал ОПГ «Махонинские»*. После национализации его уже не раз пытались продать, но покупатель так и не появился. Несмотря на это, начальную цену не снижают.

*признана экстремистской и запрещена в России.