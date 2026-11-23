В Челябинской области решили материально поощрять граждан, которые помогают предотвращать угрозу жизни и здоровью людей со стороны бурых медведей. Новую меру поддержки включили в региональную программу «Охрана окружающей среды». На выплаты в 2026 году предусмотрели 75 тысяч рублей.

Вознаграждения будут действовать на территории всей области, кроме особо охраняемых природных территорий федерального значения. При этом конкретные суммы, условия получения денег и порядок оформления выплат региональным властям ещё предстоит определить отдельным постановлением.

Одновременно правительство скорректировало финансирование экологической программы. Её общий бюджет сократился на 87,4 миллиона рублей — до 38,65 миллиарда. Основной причиной стало уменьшение федеральной поддержки, в том числе прекращение финансирования расчистки рек по проекту «Вода России». Эти работы теперь планируют полностью оплачивать из областной казны.

Вместе с тем власти увеличили расходы на компенсации региональным операторам по обращению с отходами. В 2026 году на эти цели направят 814,9 миллиона рублей — на 20,7 миллиона больше, чем предусматривалось ранее.