В Челябинской области выявили 1,06 тысячи гектаров земли, которую можно использовать для создания туристических объектов. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Работа идет в рамках проекта «Земля для туризма». Он помогает инвесторам находить свободные участки рядом с природными достопримечательностями. Среди популярных локаций — Зюраткуль, Таганай, горнолыжные склоны, река Ай и пещерные комплексы.

Поиском подходящих территорий занимается оперативный штаб. В него входят представители Росреестра, Роскадастра, региональных органов власти и местного самоуправления. Специалисты анализируют потенциал участков и разрабатывают стратегии их использования.

Выбрать землю для туристической деятельности можно на портале «Национальная система пространственных данных». В сервисе «Земля для туризма» доступные участки отображаются на карте. В карточке каждого объекта есть подробная информация, а через сервис можно отправить заявку на оформление.

«Для размещения объектов туристского назначения на Южном Урале в рамках проекта „Земля для туризма“ выявлено 97 земельных участков и территорий общей площадью 1 057,1799 гектара. За время реализации проекта в регионе уже предоставили заинтересованным лицам 11 участков площадью 136,9937 гектара», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.

Также южноуральцы могут планировать путешествия с помощью сервиса «Я-турист» на Геопортале СНГ. Он объединяет открытые пространственные данные стран Содружества и помогает строить маршруты, искать места размещения и сохранять интересные локации.