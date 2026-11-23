В Челябинской области завершили строительство здания детской школы искусств № 3, которое возводили с 2022 года. Новое учреждение площадью более 1,3 тысячи квадратных метров создано на базе музыкальной школы и сможет принять около 250 воспитанников, сообщили в региональном правительстве.

Теперь детям доступны семь творческих направлений. К уже существовавшим отделениям фортепиано, народных и струнных инструментов, а также театрального искусства добавились живопись, хореография и обучение игре на инструментах эстрадного оркестра. Занятия будут проводить 21 преподаватель.

В новом здании оборудовали 24 учебных класса, 15 кабинетов для индивидуальных уроков, помещения для изобразительного искусства, хорового пения и теоретических дисциплин. Также предусмотрены залы для танцев и театральных занятий, костюмерная, книгохранилище и небольшой концертный зал на 34 зрителя.

Открытие школы стало частью региональной программы по развитию культурной инфраструктуры и созданию новых возможностей для творческого образования детей.