Челябинск возглавил рейтинг российских городов с самыми низкими ценами на заморозку яйцеклеток. По данным Shot, базовая стоимость процедуры в южноуральской столице составляет 53 тысячи рублей — почти втрое меньше, чем в Москве. Местные клиники уже принимают пациенток, специально приезжающих из других регионов.

Журналисты сравнили предложения в 17 городах страны. Самой дорогой процедура оказалась в Москве, где за неё просят 145 тысяч рублей. Во Владивостоке стоимость достигает 140 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 132 тысяч рублей.

Однако итоговые расходы могут оказаться значительно выше заявленной цены. Как пояснила репродуктолог Мария Милютина, отдельно оплачиваются препараты для гормональной стимуляции — обычно от 50 до 70 тысяч рублей, а иногда до 100 тысяч. Ежемесячное хранение яйцеклеток обходится ещё в 1250–2500 рублей. Дополнительные обследования также могут увеличить сумму.

Спрос на заморозку яйцеклеток продолжает расти. По оценке журналистов, за первые десять месяцев 2026 года интерес к процедуре на Урале увеличился примерно на 10%. Врач Мария Милютина отмечает, что за последний год число таких пациенток в её практике выросло приблизительно на 20%.

Чаще всего к процедуре обращаются женщины, которые откладывают материнство ради образования, карьеры или финансовой устойчивости. При этом специалисты напоминают: с возрастом качество яйцеклеток снижается, поэтому решение о сохранении репродуктивного материала лучше принимать заблаговременно.