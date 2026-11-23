В Курганской области на 66-м году жизни ушёл из жизни заместитель директора Альменевского аграрно-технологического техникума Валерий Дыкин. Более четырёх десятилетий он посвятил профессиональному образованию. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Свою карьеру в техникуме Валерий Иванович начал в 1986 году мастером производственного обучения. Позднее преподавал, отвечал за экономические и коммерческие вопросы учреждения, а в последние годы руководил учебно-производственной работой.

При его участии в техникуме открывались новые специальности, обновлялась материально-техническая база и совершенствовались образовательные программы. Студенты и преподаватели добивались успехов на профессиональных конкурсах и чемпионатах.

Коллеги вспоминают Валерия Дыкина как требовательного, справедливого и отзывчивого руководителя, пользовавшегося уважением в педагогическом сообществе. Департамент образования Курганской области выразил соболезнования семье и близким покойного.