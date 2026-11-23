Анна Зимина стала заместителем министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано 23 ноября на официальном портале правовой информации. Примечательно, что для нового замминистра испытательный срок не установили.

До этого, с сентября 2023 года, Зимина работала замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона. Ещё раньше она занимала должность заместителя начальника управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития области.

Образование у нового замминистра профильное и разностороннее. В 2007 году она окончила Южно‑Уральский государственный университет по специальности «экономист», а в 2012 году получила квалификацию юриста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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