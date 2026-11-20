Управление ФСБ России по Челябинской области возглавил генерал-майор Сергей Уйманов. К исполнению служебных обязанностей он приступил 20 ноября. Основанием для назначения стал указ президента России от 2 ноября 2026 года, сообщили в региональном ведомстве.

53-летний Сергей Уйманов родился в Воронеже, окончил Воронежский государственный университет. В органах государственной безопасности служит с 1998 года.

Ранее он занимал руководящие должности в нескольких регионах страны. С 2014 года работал заместителем начальника УФСБ по Воронежской области, в 2020 году стал первым заместителем руководителя свердловского управления, а с 2023 года возглавлял УФСБ по Саратовской области.

Новый начальник челябинского управления женат, воспитывает двоих детей.