На площади Революции в Челябинске к Новому году планируют построить ледовый городок стоимостью до 28,8 миллиона рублей. Городская администрация объявила аукцион на выполнение работ, следует из информации на портале госзакупок.

Главной темой праздничного оформления станет присвоение Челябинску статуса культурной столицы России 2027 года. Среди ледяных композиций появятся панно «Аркаим», большие горки «Таганай» и «Зюраткуль», лабиринт «Бажовский фестиваль» и скульптура «Ильменский фестиваль». Для детей также оборудуют небольшие горки с изображениями карт города и области.

Завершить строительство зимнего городка подрядчик должен до 26 декабря. После праздников конструкции демонтируют — убрать их необходимо не позднее 28 февраля 2027 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 27 ноября, а победителя аукциона определят 1 декабря.