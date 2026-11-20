На заводе «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») завершилась оздоровительная кампания для работников предприятия предпенсионного и пенсионного возраста.

Программа санаторно-курортного лечения реализована в сентябре-октябре на базе санатория-профилактория «Каштак», расположенного в границах памятника природы – Каштакского соснового бора.

Сотрудники завода получили возможность пройти оздоровительные курсы, направленные на улучшение работы органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Базовые оздоровительные программы составляли квалифицированные врачи санатория согласно индивидуальным показаниям и рекомендациям. В числе процедур, которые проходили пациенты, – фитотерапия, лечебные ванны и души, электросветолечение, ультразвуковая и магнитная терапии, теплолечение, массаж, ингаляции и другие.

Помимо лечебной программы в путевку продолжительностью 14 дней входило проживание в комфортабельном двухместном номере и четырехразовое питание.

Всего в программе оздоровления смогли поучаствовать 54 работника предприятия, включая сотрудников Челябинского филиала. Для них было организовано три заезда.

«Впечатления только положительные! Запомнились теплый прием, эффективное лечение, комплексное питание, участливое, душевное отношение медперсонала. Подлечил сердце и опорно-двигательный аппарат, отдохнул и зарядился энергией. Благодарю предприятие за предоставленную возможность пройти оздоровление!», – отметил газовщик участка газо- и водоснабжения ПАО «Уралкуз» Александр Новоселов.

«Здорово, что у нас существуют такие программы оздоровления работников. Я ставил своей целью укрепить общее состояние организма – и благодаря поддержке предприятия ее достиг. Особо отмечу внимательное отношение со стороны главного врача санатория и всего медперсонала: пять по пятибалльной шкале», – рассказал бригадир на участках основного производства участка травления и изготовления образцов ПАО «Уралкуз» Алексей Лямин.

«Здоровье наших сотрудников – это главный актив завода. Поэтому оздоровительной программе уделяется большое внимание в рамках нашей социальной политики. Отклики от работников только положительные. Это дает все основания утверждать, что кампания прошла удачно и плодотворно», – прокомментировал директор департамента по работе с персоналом ПАО «Уралкуз» Алексей Баканов.