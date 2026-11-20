В Шумихе Курганской области 22-летний автомобилист лишился машины за повторное нарушение правил, связанных с нетрезвым вождением. Молодой человек попал в аварию на трассе «Иртыш», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло ночью в сентябре 2026 года. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был пьян. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Шумихинский районный суд признал молодого человека виновным и назначил ему 240 часов обязательных работ. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев.

Дополнительным наказанием стала конфискация автомобиля, принадлежавшего осуждённому. Машину изъяли по решению суда.