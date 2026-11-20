В Челябинске прошла ярмарка вакансий для участников СВО. Об этом сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества».

Свои предложения представили более 20 работодателей Южного Урала. Посетители смогли познакомиться с доступными вакансиями и получить помощь в вопросах трудоустройства.

На площадке работали специалисты центра занятости, фонда «Защитники Отечества», социальных ведомств и ветеранских организаций. Для желающих открыть собственный бизнес организовали лекторий «СВОё дело», где рассказали о возможностях получения социального контракта.

Особое внимание уделили ветеранам, которым по состоянию здоровья необходимы специальные условия труда. Организаторы подчеркнули, что помощь в поиске подходящей работы не ограничивается самой ярмаркой.

«Даже если на ярмарке они не нашли подходящей вакансии, фонд „Защитники Отечества“ вместе с партнёрами готов работать с каждым индивидуально», — отметила руководитель регионального филиала фонда Галина Гаврилова.