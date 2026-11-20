В Челябинске конфликт между родительницей и сотрудницей детского сада закончился судебным разбирательством. Женщина публично оскорбила воспитательницу в присутствии маленьких детей, за что ей пришлось заплатить штраф, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошёл в дошкольном учреждении Курчатовского района. После ссоры педагог обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь обидчицу к ответственности. Проверка подтвердила, что мать одного из воспитанников допустила в адрес сотрудницы оскорбительные высказывания в неприличной форме.

Прокуратура возбудила административное дело по статье об оскорблении. Мировой судья признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 3 тысяч рублей.