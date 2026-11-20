Горнолыжный центр Магнитогорского металлургического комбината «Абзаково» одержал победу в региональной номинации национальной премии «Горы России - 2026». По итогам народного онлайн-голосования комплекс стал лучшим курортом Приволжского федерального округа.

«Абзаково» регулярно входит в число лидеров отраслевых рейтингов благодаря качеству подготовки склонов, современной системе искусственного заснеживания, а также широким возможностям для семейного отдыха и оздоровления. В новом зимнем сезоне 2026–2027 курорт одним из первых в стране открыл трассы для катания. Инфраструктура горнолыжного центра включает 10 разнообразных спусков суммарной длиной 13 километров и с перепадом высот до 320 метров. Быстрый и комфортный подъем к трассам обеспечивают современные кресельные и бугельные канатные дороги.

Популярность «Абзаково» ежегодно растёт – курорт считается одним из самых посещаемых горнолыжных центров России. Любители активного отдыха могут легко добраться до горнолыжных трасс из ближайших аэропортов в Магнитогорске и Уфе. «Абзаково» оснащен развитой инфраструктурой для взрослых и детей. Помимо горнолыжных трасс и гостиничных номеров различных категорий, здесь есть аквапарк, зоопарк, конференц-залы, сеть кафе и ресторанов, хаски-город, развлекательный комплекс с боулингом, бильярдом и детской игровой комнатой.

Национальная премия «Горы России» – ежегодное событие, которое объединяет все горнолыжное сообщество страны. Организатором выступает АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» при поддержке Министерства экономического развития РФ.