С 28 ноября 2026 года для жителей Челябинской области запустят мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» будет работать по выходным и праздничным дням. Специальный электропоезд идет без остановок до Миасса, где пассажиры пересаживаются на комфортабельный автобус и доезжают до курорта.

Пригородный поезд отправляется из Челябинска в 8:45 и прибывает в Миасс в 10:04. Автобус от станции Миасс уезжает в 10:10, на курорт приезжает в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправляется в 16:20.

Поезд из Миасса уезжает в 17:18 и прибывает в Челябинск в 18:35.

Электропоезд оснащен удобными сиденьями, специальным местом для хранения горнолыжного оборудования с креплениями в каждом вагоне и полками для багажа. Подробная информация о графике, тарифах и условиях оформления билетов опубликована на сайте Миндортранса.