В Каргаполье местному жителю запретили управлять автомобилем после того, как прокуратура выяснила, что мужчина состоит на учёте у нарколога с диагнозом, связанным с алкогольной зависимостью. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, водитель имел действующее удостоверение, несмотря на заболевание. Летом 2026 года он в течение месяца проходил стационарное лечение в Шадринском наркологическом диспансере.

В прокуратуре сочли, что состояние здоровья мужчины несовместимо с безопасным вождением и может создавать угрозу другим участникам дорожного движения. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием прекратить действие его права на управление транспортом.

Суд поддержал позицию прокурора и удовлетворил иск. В результате мужчина утратил право садиться за руль.