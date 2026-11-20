В Курганской области ночная охота закончилась гибелью 72-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По предварительным данным, житель Шадринска выстрелил в другого охотника, приняв его за животное. От полученного ранения пенсионер скончался на месте.

Трагедия произошла вечером 18 ноября в охотничьих угодьях Шадринского округа. Как полагают следователи, 39-летний мужчина заметил неясную цель через тепловизионный прицел и открыл огонь из карабина, не убедившись, что перед ним действительно зверь. Пуля попала в жителя села Маслянское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. С места происшествия изъяли оружие и другие вещественные доказательства, назначили экспертизы. Обстоятельства смертельного выстрела устанавливаются.