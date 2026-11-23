В Челябинске планируют полностью восстановить подачу тепла и горячей воды в жилые дома Металлургического района после аварии на ТЭЦ ЧМК ориентировочно к вечеру вторника, 24 ноября. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Итоги работы на месте ЧП подвели на расширенном оперштабе с участием городских властей, коммунальщиков и прокуратуры: по поручению главы города Алексея Лошкина в первую очередь отопление вернули в медучреждения.

Две больницы запитали от мобильных котельных, а третью переключили на сети «УСТЭК-Челябинск». Школы и детсады продолжат работу под постоянным контролем температуры в помещениях. Для подстраховки горожан с 20:00 сегодняшнего дня в районе откроют четыре пункта временного размещения: в киноцентре «Импульс», спорткомплексе «Метар-Спорт», школе-интернате № 3 в Каштаке и школе № 94 в поселке Аэропорт.

Кроме того, управляющие компании через домовые чаты просят жителей временно снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сетей из-за обогревателей.