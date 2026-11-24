В Челябинске продолжаются восстановительные работы после серьёзной аварии на ТЭЦ ЧМК в Металлургическом районе. К утру 24 ноября 2026 года энергетики запустили два котла, сообщает 1obl.ru со ссылкой на администрацию города.

В мэрии отметили, что больницы Металлургического района работают в привычном режиме. Температуру в них поддерживают с помощью мобильных котельных. В школах расписание сократили, а детские сады принимают детей по потребностям семей. Сегодня они приняли вдвое меньше воспитанников, чем обычно.

«Для подстраховки в районе развернуты пункты временного размещения. Они начали работать в понедельник в 20:00 23 ноября. На текущий момент ими никто не воспользовался», — уточнили в мэрии.

Напомним, рано утром 23 ноября из-за повреждения оборудования ТЭЦ ЧМК станция осталась без напряжения и перестала вырабатывать тепло и электричество. Без света и отопления осталась часть Металлургического района. Электричество в дома вернули оперативно.

Подачу тепла планируют восстановить к вечеру 24 ноября.