Администрация Челябинска решила расторгнуть договор с компанией «Капиталстрой», которая не смогла вовремя завершить строительство дороги на улице Клайна. Подрядчик должен был сдать объект до 1 октября 2026 года, однако к ноябрю выполнил только половину запланированных работ.

В городском комитете дорожного хозяйства сообщили, что с августа неоднократно предупреждали организацию об отставании от графика. Несмотря на претензии и штрафные санкции, ситуация не изменилась. «Исполнить свои обязательства подрядчик так и не захотел», — заявили в ведомстве. Дополнительными причинами расторжения договора стали окончательный срыв сроков и ухудшение погодных условий.

Власти подчеркнули, что выполненные подрядчиком объемы работ принимать и оплачивать не будут. На объекте планируют провести мероприятия по обеспечению безопасности, а в следующем строительном сезоне выбрать новую компанию для завершения дороги. Ранее реализация проекта несколько лет задерживалась из-за земельных споров.

Улица Клайна стала уже шестым объектом, на котором город прекратил сотрудничество с «Капиталстроем». В этом сезоне компания также не закончила ремонт улиц Кузнецова, Плеханова, Харлова, Агалакова и Вагнера. Теперь администрация намерена повторно обратиться в антимонопольную службу с требованием включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.