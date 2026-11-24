Инфраструктуру отдыха в Центре развлечений «Притяжения» дополнила «Траектория» - современное двухуровневое пространство для яркого семейного и дружеского досуга. Новая площадка объединила спортивный азарт и популярные игры: на первом этаже разместился боулинг на шесть дорожек с ресторанной зоной, на втором - дартс, кикер (настольный футбол), аэрохоккей, шаффлборд и баскетбольный симулятор. Пространство рассчитано как на индивидуальный отдых, так и на проведение корпоративных мероприятий и праздничных событий.

В день открытия гостей ждали семейные активности, анимационная программа и розыгрыш сертификатов. Центральным событием стал турнир по боулингу, в котором победу одержала команда ХК «Металлург» в составе Егора Коробкина, Макара Хабарова, Кирилла Кадышева и Владислава Фирстова. Второе место заняла сборная сотрудников профсоюзной организации Группы ММК, а третье – «Королевы спорта».

Запуск «Траектории» приурочен к пятилетию курорта «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого выступает председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Сегодня на территории круглогодичного парка-курорта площадью 400 гектаров действуют 24 крупных объекта, включая Центр развлечений с игровыми зонами для детей, подростков и взрослых и один из крупнейших на Урале термальных комплексов. Здесь также расположен самый большой в стране каскадный тематический светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины». «Притяжение» предлагает посетителям разнообразные маршруты для пеших и велопрогулок протяженностью 40 км. На территории курорта высажено более 3 млн растений.