Подведены итоги акции «Осенний бонус» от «НОВАТЭК-Челябинск», которая объединила 524 тысячи человек — 53% от общего числа абонентов — и стала одной из самых масштабных за десять лет проведения акций компании.

Для участия в ней необходимо было выполнить всего одно условие — не иметь задолженности за газ. По итогам розыгрыша определены обладатели сертификатов на оплату газа: 20 сертификатов номиналом 1 500 рублей — в номинации «Пищеприготовление»; 10 сертификатов номиналом 4 000 рублей — в номинации «Отопление».

Главный приз — сертификат номиналом 10 000 рублей — выиграл житель города Сим, Ашинского муниципального округа. В ближайшее время призы будут вручены, а выигранные суммы зачислены на лицевые счета абонентов в счёт оплаты природного газа. Благодарим за участие и поздравляем счастливчиков!

Полный список победителей и протокол розыгрыша доступны по ссылке. Уже в декабре состоится розыгрыш призов среди участников акции «Абонент года- 2026».