В Магнитогорске 60-летнюю местную жительницу отправили в СИЗО по обвинению в убийстве собственного супруга. По версии следствия, женщина расправилась с 61-летним мужчиной во время семейной ссоры, после чего никому не сообщила о произошедшем. Об этом рассказали в СУ СК по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 13 ноября в квартире одного из домов на улице Грязнова. Как полагают следователи, между супругами вспыхнул бытовой конфликт. Во время выяснения отношений женщина сначала ударила мужа по голове чайником с кипятком, а затем нанесла ему удар топором. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После случившегося подозреваемая, по данным СК, продолжала вести привычный образ жизни и не обращалась в правоохранительные органы. О возможной трагедии стало известно лишь спустя неделю, когда соседи почувствовали неприятный запах и сообщили об этом полиции.

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемую под стражу. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Сейчас назначены судебные экспертизы, следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.