Преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета — Ирина Иванова и Валерия Котельникова — начали реализацию культурно-просветительского курса «Здравствуй, Россия» в Китае.

Обучение стартовало сегодня в Цинхайском профессионально-техническом университете города Синина. Первое занятие было посвящено увлекательной и важной теме — символам России. В мероприятии приняли активное участие более 20 студентов университета и два преподавателя вуза.

«Проведение новой образовательной программы стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время поездки ректора ЮУрГГПУ в Китай в октябре 2026 года, — рассказала подробности начальник управления по международной деятельности Любовь Анфалова. — Большую помощь оказал министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев».

В ходе урока учащимся была предложена подробная информация об официальных государственных символах страны — флаге, гербе и гимне. Особый интерес у аудитории вызвала беседа о ярких негосударственных символах, отражающих богатую культуру и традиции русского народа.

Студенты с удовольствием познакомились с новыми русскими словами: «самовар», «матрёшка», «валенки» и «балалайка».

Ребята не только узнали значение этих понятий, но и потренировались в их правильном произношении. Занятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере, способствующей живому диалогу и культурному обмену. Участники проявили искреннюю любознательность и задавали множество вопросов о жизни в России. Прошедший урок стал отличным началом для дальнейшего изучения русского языка и культуры.

Культурно-просветительский курс в Цинхайском профессионально-техническом университете реализуется в рамках Государственного задания при поддержке Министерства просвещения РФ и продлится до 28 ноября.