Региональный оператор по обращению с отходами сообщает, что последствия ледяного дождя на дорогах Магнитогорского кластера устранены. Администрация города оперативно отреагировала на обстановку: на проблемные участки была незамедлительно направлена спецтехника. Дорожные службы провели подсыпку дорог, обеспечив безопасный проезд для специализированного транспорта.

Благодаря слаженным действиям коммунальных служб уже во второй половине дня субботы, 21 ноября, вывоз отходов в Магнитогорске был возобновлен. В воскресенье все мусоровозы смогли выйти в рейс и в полном объеме обслужить контейнерные площадки всего кластера. На данный момент работа регоператора ведется в штатном режиме, график вывоза ТКО восстановлен.

«Мы выражаем благодарность администрации Магнитогорска за оперативность и понимание важности вопроса. Благодаря их содействию дорожные службы сработали максимально быстро, и мы смогли вернуться к нормальному режиму работы без длительных задержек», — прокомментировал директор Магнитогорского кластера Аркадий Агапов.

Региональный оператор благодарит жителей за проявленное терпение и понимание. Ситуация в выходные показала, что иногда погода вносит свои коррективы в планы, но слаженные действия всех служб помогают оперативно решить проблему. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой!