Курганский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, у которого обнаружили крупные партии табачной и алкогольной продукции без обязательной маркировки. За незаконное хранение товаров с целью дальнейшей продажи мужчине назначили штраф в размере 2 миллионов 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе разбирательства установлено, что до 10 апреля 2025 года подсудимый хранил в нескольких местах Кургана алкогольную и спиртосодержащую продукцию без необходимой лицензии. Стоимость выявленного товара превысила 230 тысяч рублей.

Кроме того, во время оперативных мероприятий правоохранители обследовали принадлежащий мужчине гараж. Там обнаружили и изъяли немаркированные табачные изделия общей стоимостью более двух миллионов рублей.

Суд признал курганца виновным в незаконном хранении алкогольной продукции и табачных изделий, предназначенных для сбыта. При вынесении решения были учтены доказательства, представленные государственным обвинением. Итоговым наказанием стал крупный денежный штраф.