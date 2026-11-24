Жителям Челябинской области стало значительно сложнее получить деньги в микрофинансовых организациях. В октябре 2026 года МФО отклонили 70,7% заявок на займы. Годом ранее доля отказов составляла 59,4%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За 12 месяцев показатель в регионе вырос на 11,3 процентного пункта. Это самый заметный прирост среди российских регионов, представленных в статистике бюро. Таким образом, в Челябинской области без одобрения остаются примерно семь из каждых десяти обращений за микрозаймами.

В целом по России ситуация также изменилась в сторону ужесточения выдачи займов. В октябре микрофинансовые компании отклоняли 66,1% заявок, что на десять процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Существенный рост доли отказов зафиксирован и в других регионах. В Иркутской области показатель увеличился на 11,1 процентного пункта, в Забайкальском крае и Якутии — на 10,9, а в Кемеровской области и Приморье — на 10,7 процентного пункта.