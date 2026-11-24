В Металлургическом районе энергетики приступили к подготовке запуска третьего котла на ТЭЦ ЧМК. Именно его ввод в работу должен позволить возобновить подачу тепла в жилые дома района. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

На данный момент специалисты уже стабилизировали работу двух котлов. Сейчас продолжается заполнение третьего агрегата, после чего его планируют запустить и вывести на необходимую мощность.

Ход восстановительных мероприятий обсудили на выездном заседании оперативного штаба, которое состоялось непосредственно на ТЭЦ ЧМК. Работы находятся под круглосуточным контролем городских властей во главе с мэром Алексеем Лошкиным.

По предварительному прогнозу, все три котла должны заработать на полную мощность примерно к 21:00.

Напомним, что авария на ТЭЦ ЧМК произошла 23 ноября. Подробнее можно узнать здесь.