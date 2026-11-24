В Челябинске официально утвердили названия двух ранее безымянных улиц. Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы, сообщили в пресс-службе парламента.

Одной из новых улиц присвоили название Заречная. Она проходит от улицы Звездной в сторону Шершневского водохранилища, до дороги, соединяющей улицы Лыжных Батальонов и Дубравную.

Необходимость присвоить название возникла из-за проблем местного жителя. На улице расположен всего один дом, однако отсутствие официального адреса мешало его владельцу получать почтовые отправления и вызывать экстренные службы. Теперь это препятствие устранено.

Второй объект получил название Курортный проспект. Он расположен вдоль берега Шершневского водохранилища в границах улиц имени младшего сержанта Сухарева, Просторной и Набережной. Новое наименование также закреплено решением городских депутатов.