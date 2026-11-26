22-летний актер Оливер Мара, известный по сериалу «Фишер» и сменивший Юру Борисова в постановке «Гамлет» в МХТ имени Чехова, рассказал о своих впечатлениях от переезда в Москву. В интервью журналу «Москвич Mag» артист признался, что столичный район Чертаново оказался для него комфортнее родного Челябинска.

Мара перебрался в столицу вместе с семьей в возрасте 11–12 лет. Несмотря на неоднозначную репутацию Чертанова, подросток чувствовал себя там вполне уютно.

«Говорят, что там страшно и опасно, но на контрасте с Челябинском я ощущал себя в абсолютном комфорте», — поделился актер. По его словам, взросление в этом районе и регулярные поездки на метро помогли ему привыкнуть к масштабам мегаполиса.

Артист также признался, что до переезда представлял всю Москву похожей на ее исторический центр. Тем, кто только приехал покорять столицу, Мара посоветовал чаще гулять по центральным улицам города, посвящая этому свободное время.