В Челябинской области завершили расследование уголовного дела против 66-летней местной жительницы. Ее обвиняют в содействии террористической деятельности, сообщили в СУ СК России по региону.

Следствие установило: с апреля 2018 по ноябрь 2024 года женщина регулярно перечисляла деньги, финансируя организацию, признанную террористической. Общая сумма переводов превысила 835 тысяч рублей. При этом дочь обвиняемой с 2015 года является членом этой террористической организации и предоставляла реквизиты для перечисления средств. Сейчас она объявлена в международный розыск вместе с сожителем.

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Челябинской области при координации ГУПЭ МВД России. Они же вели оперативное сопровождение по делу. Чтобы обеспечить исполнение приговора, следователи арестовали имущество обвиняемой, в том числе 11 нежилых помещений общей стоимостью свыше 78 миллионов рублей.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в суд.