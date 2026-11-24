Администрация Челябинска утвердила новые скидки на проезд в общественном транспорте для льготников — соответствующее постановление за подписью главы города Алексея Лошкина опубликовано на сайте мэрии 24 ноября. Льготы начнут действовать с 1 января 2027 года, а для ряда категорий — уже с 1 декабря.

Скидка рассчитывается от тарифа по транспортной карте (с 1 ноября он составляет 46 руб.). С 1 января проезд подешевеет на 34 рубля (поездка обойдётся в 12 руб.) для:

вдов военнослужащих и сотрудников силовых ведомств (старше 55 лет, не вступивших в повторный брак);

инвалидов и участников ВОВ, а также их сопровождающих (для инвалидов I–II группы по зрению);

инвалидов из‑за ранений или заболеваний, полученных при защите Отечества или в районах боевых действий, и их сопровождающих;

учащихся до 18 лет из малообеспеченных семей (кроме многодетных), состоящих на учёте в соцзащите;

студентов вузов и колледжей Челябинска из малообеспеченных семей, обучающихся очно на бюджете;

школьников и студентов (до 23 лет), у которых родитель призван по мобилизации либо погиб (умер) в результате участия в СВО.

На 17 рублей (стоимость поездки — 29 руб.) снизится цена билета для:

школьников до 18 лет;

студентов колледжей и вузов, обучающихся очно на бюджете;

слушателей ординатуры и интернатуры на бюджетной основе;

пенсионеров по старости, не пользующихся другими мерами соцподдержки.

С 1 декабря льготы станут доступны труженикам тыла, ветеранам труда и военной службы, реабилитированным лицам, жертвам политических репрессий и ветеранам труда Челябинской области. Для них предусмотрены два варианта: безлимитный проезд при пополнении социальной транспортной карты на 700 рублей в месяц либо до 15 поездок при внесении 345 рублей.

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