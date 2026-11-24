На Южном Урале готовят серьёзные ограничения в сфере продажи никотинсодержащей продукции. Если депутаты поддержат инициативу, уже с 1 марта будет введён полный запрет на продажу вейпов и любых жидкостей к ним.

Кроме того, предлагается существенно ограничить продажу табачной продукции в общественных местах. Под запрет может попасть торговля сигаретами на пляжах и в зонах отдыха, на территории детских лагерей, а также на спортивных объектах во время проведения соревнований. Ещё одна категория «свободных от табака» зон — религиозные организации, там продажу сигарет тоже хотят запретить.

Законопроект планируют рассмотреть на заседании 26 ноября. В случае одобрения новые правила вступят в силу уже весной. Инициаторы поправок рассчитывают, что такие меры помогут снизить потребление никотина, особенно среди молодёжи, и сделают общественные пространства более здоровыми для всех жителей.

Ранее жителя Кургана оштрафовали на 2,45 млн рублей за сигареты и алкоголь.