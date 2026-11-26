Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ждет от южноуральцев вопросы на прямую линию, которая состоится 3 декабря.

Трансляция начнется в 12.00 и пройдет на всех главных телеканалах и радиостанциях области, а также на наших официальных страницах ВКонтакте.

По словам главы региона, «такая обратная связь помогает нам выявлять болевые точки, решать срочные задачи и верно расставлять приоритеты на годы вперед. Например, наша масштабная программа модернизации ЖКХ, планы по ремонтам дорог, модернизации социальных объектов во многом появляются по итогам запросов жителей».

Вопросы принимают с сегодняшнего дня, 26 ноября. Обращаться можно вплоть до окончания прямой линии. Можно передать вопрос через мессенджер МАКС через чат-бот, на сайте спроситекслера.рф. Также будет работать горячая линия 8-800-500-74-50.