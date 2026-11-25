Значительную часть объектов челябинского метротрамвая планируют ввести в строй к 2028 году. Такие сроки закреплены в обновлённой схеме территориального планирования Челябинской области. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В проект заложены две ключевые ветки: линии «Восток — Запад» и «Север — Юг». Первая включает несколько участков: от ЮУрГУ до площади Революции (1,78 км), от площади Революции до Комсомольской площади (2,56 км) и далее до электродепо (970 м). Протяжённость линии «Север — Юг» составит 9,45 км.

Важной частью проекта станет подземная инфраструктура: станция «Площадь Революции» и четыре подземных остановочных пункта — «Южно‑Уральский госуниверситет», «Комсомольская площадь», «Торговый центр» и ещё один на площади Революции. Всего вдоль маршрута предусмотрено десять остановок. Кроме того, в планах — строительство электродепо площадью 220 тыс. кв. м. и трёх разворотных колец.

Ранее в Челябинске искали жилье для строителей метротрамвая.