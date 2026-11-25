В Челябинской области до 2033 года построят пять аэродромов малой авиации класса "Д". Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Иван Куцевляк, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно обновленной схеме территориального планирования, утвержденной правительством региона, новые объекты появятся в Златоустовском (два аэродрома), Саткинском, Кусинском и Карталинском округах. Каждый аэродром получит асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу длиной не менее 1000 метров и сможет принимать вертолёты и самолеты малой авиации.