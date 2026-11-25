Депутаты Магнитогорского городского собрания приняли решение сохранить на 2027 год льготы по оплате детских садов, которые действуют в городе уже двадцать три года. Этими мерами поддержки продолжат пользоваться около 5,5 тысяч семей. Полностью освободят от платы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также ребят с туберкулезной интоксикацией.

В эту же категорию вошли отцы и матери, ставшие инвалидами из-за участия в войне в Афганистане. Платить за детский сад только половину суммы будут жители с инвалидностью и участники вооруженных конфликтов. Частично от платы также освободят многодетные и малоимущие семьи, родителей, которые работают в детсаду, и тех, у чьих детей есть особенности в развитии.