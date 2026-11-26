В Челябинской области продлили временное ограничение движения для пассажирских автобусов, грузовых и тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Мера будет действовать до 16:00 26 ноября. Ограничения продлили из-за сильного мокрого снега.

Ограничение затрагивает несколько дорог регионального значения: Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым, Западный и Восточный обходы Челябинска, Магнитогорск — Кизильское — Сибай и Южноуральск — Магнитогорск.

Эти меры необходимы для безопасности дорожного движения, а также для дополнительной расчистки и обработки поверхности дорог от снега и льда.

Напомним, 25 ноября ограничили движение на трассе М-5 «Урал» на участке от Миасса до границы с Башкортостаном.