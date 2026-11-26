В Челябинске управляющие компании вывели 13 единиц техники и 472 рабочих для уборки снега во дворах. Об этом сообщили в мэрии.

В ночную смену подрядчики вывели на улицы Челябинска 125 единиц техники и 247 рабочих. Снегопад, по прогнозам синоптиков, прекратится только во второй половине дня, но уборка уже идёт. Рабочие чистят тротуары, дворовые проезды и входные группы. Ещё около 100 единиц расчищают квартальные проезды, прилегающие территории и общественные пространства.

Вечером температура опустится до −3 градусов. После расчистки пройдет посыпка противогололёдными смесями.