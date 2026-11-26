Врач-реабилитолог Ульяна Колодина из Магнитогорска поехала в долгождаенный отпуск в курортный город Санья на острове Хайнань. Возвращаясь вечером после увлекательной экскурсии, она стала свидетелем серьёзного ДТП: девушка на автомобиле сбила мужчину на байке. Пострадавший находился на земле, корчился от боли и был сильно напуган. Несмотря на оживлённое движение, российский врач пошла к месту происшествия, рискуя быть сбитой самой — ведь машины продолжали движение.

«Я в тот момент об этом вообще не думала, — рассказала она в интервью chel.aif.ru. — Просто видела человека, которому было больно и страшно и который нуждался в моей помощи. А машины, кстати, действительно так и продолжили ехать вокруг нас. За время, пока я оказывала помощь этому молодому человеку, прямо рядом с нами ещё один автомобиль снёс столб с дорожным знаком. Но в целом Китай мне очень понравился. Это просто восхитительная страна! Обязательно вернусь туда ещё раз».