28 ноября в отеле Radisson Blu Hotel Chelyabinsk в Челябинске пройдёт 10-ый Уральский беременный форум. В программе уже заявлено более 60 спикеров, а количество зарегистрировавшихся участников перевалило за 800 человек.

Программа юбилейного форума, как и обещали организаторы, готовит много новинок и сюрпризов для участников. Например, в этот раз впервые на форуме выступит федеральный спикер – врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с 52-летним стажем, специалист ультразвуковой диагностики, руководитель центра подготовки беременных к естественным родам из Санкт-Петербурга Татьяна Малышева.

Также впервые участники форума прямо во время мероприятия смогут проверить своё здоровье и получить бесплатные консультации гинеколога, уролога, дерматолога из Поликлиники № 5 и пройти диагностику состава тела.

«Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и сделать каждый форум таким, чтобы он отвечал запросу наших будущих мам и пап. Поэтому каждый форум уникален, так как отвечает на вопросы, которые актуальны здесь и сейчас. И всегда после мероприятия мы собираем обратную связь от наших участников, чтобы понять, где можно сделать ещё лучше, полезнее и интереснее», – поделилась Оксана Кирюшина, руководитель АНО «Союз родителей», организатор Уральского беременного форума.

Новинка форума – дискуссия мам-блогеров. На этой площадке опытные мамы поделятся своими историями о том, что декрет – это возможность для саморазвития. Останутся на форуме и традиционные секции, которые уже давно полюбились будущим родителям. В первую очередь это дискуссия с заведующими роддомов Челябинска – этот блок всегда собирает большое количество слушателей.

Ещё одна площадка форума, которая из года в год набирает популярность – зал «Территория отцов». Тут пап научат ухаживать за новорождённым малышом, расскажут о том, что происходит с женщиной после родов и поговорят о том, как в суете будней и дел оставаться включённым папой.

Важная часть форума – возможность напрямую пообщаться с представителями родильных домов Челябинска. Будущие родители смогут задать специалистам вопросы о родах, условиях пребывания, партнёрских родах и других важных моментах.

Завершится мероприятие традиционным большим розыгрышем – для участников подготовлены ценные и полезные призы и денежные сертификаты от партнёров Уральского беременного форума.

Напоминаем, что участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Регистрация доступна в официальной группе мероприятия во ВКонтакте https://vk.ru/berem_forum и закроется 26 ноября в 15:00.

Справка: Уральский беременный форум проводится в Челябинске с 2017 года. Со временем форум вырос в масштабное мероприятие, на котором ежегодно встречаются сотни будущих мам, пап, врачей и экспертов. В разные годы гостями и спикерами форума выступали учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, главный внештатный акушер-гинеколог Челябинска Екатерина Воропаева, главный врач детской поликлиники №8 Антон Рыжий и другие.