В Челябинской области энергетики устраняют последствия непогоды, вызвавшей перебои с электроснабжением в западных и центральных районах региона. Сильный мокрый снег, дождь и обледенение привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, а также обрывам проводов.

Челябинский филиал компании «Россети Урал» переведен в особый режим работы. К аварийно-восстановительным мероприятиям привлечены 46 бригад, в составе которых работают 96 специалистов. Задействовано 46 единиц специальной техники.

В настоящее время энергетики выявляют поврежденные участки сетей и при наличии технической возможности подключают потребителей к резервным источникам электроснабжения. Работы ведутся во взаимодействии с муниципальными властями и экстренными службами.

Сообщить об отключении электричества и уточнить сроки восстановления его подачи жители региона могут по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 с мобильного телефона.