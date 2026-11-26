В Кургане из-за снегопада произошли два наезда на пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Оба происшествия случились на пешеходных переходах. По предварительным данным, водители не увидели людей из-за ухудшившейся видимости. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. За нарушения предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

Напомним, 25 ноября жителей Курганской области предупредили об опасных погодных явлениях: замерзающем дожде и мокром снеге.