В крупной партии хурмы, предназначенной для реализации в Челябинске, выявили карантинного вредителя — живого червеца Комстока. Общий вес зараженного груза составил 20 тонн, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты отмечают, что избавиться от этого насекомого крайне сложно. Вредитель ведет скрытный образ жизни, а восковой покров, защищающий самок и яйца, значительно затрудняет борьбу с ним.

Владелец продукции решил отправить всю партию фруктов на обеззараживание. Хурма поступит в продажу только после повторной лабораторной проверки, подтверждающей отсутствие вредителя.

В Россельхознадзоре также напомнили потребителям о необходимости тщательно промывать фрукты под проточной водой перед употреблением.