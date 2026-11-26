В Магнитогорске состоялась презентация мобильного выставочного комплекса Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) для специалистов Магнитогорского металлургического комбината. Представители завода продемонстрировали действующие электротехнические щиты и стенды с оборудованием, которое может применяться для модернизации инфраструктуры промышленных предприятий.

В экспозиции мобильного выставочного комплекса представлена линейка продукции КЭАЗ: модульные автоматические выключатели, кнопки и сигнальные лампы, автоматические выключатели в литом корпусе, блоки автоматического ввода резерва (АВР), силовые автоматические выключатели, а также российские программируемые логические контроллеры (ПЛК) и программируемые реле.

В рамках презентации специалисты КЭАЗ провели обучающий семинар для сотрудников различных подразделений комбината. Участники ознакомились с конструктивными особенностями электротехнического оборудования и обсудили его технические характеристики с инженерами завода.

«С нашими партнерами с Курского электроаппаратного завода мы сотрудничаем уже более шести лет – это один из ведущих российских разработчиков и производителей электротехнического оборудования и систем автоматизации. Предприятие специализируется на выпуске низковольтной и средневольтной аппаратуры полного цикла. Мы планируем провести поэтапную замену устаревшего оборудования на новое в течение ближайших лет», – подчеркнул ведущий специалист по электротехническому оборудованию Управления сменного оборудования ММК Иван Ромазан.

Отдельное внимание в экспозиции уделили решениям КЭАЗ для ретрофита – замены устаревших электротехнических аппаратов на современные изделия без необходимости полной замены шкафов и ячеек. Такой подход позволяет обновлять оборудование с сохранением существующей инфраструктуры.

«Это особенно актуально для тех подразделений ММК, где эксплуатируется оборудование с длительным сроком службы. Первые поставки ретрофитов на комбинат были осуществлены в 2025 году. Мы планируем развивать это направление», – отметил менеджер по продажам КЭАЗ Михаил Тюрин.

Трёхстороннее стратегическое соглашение между ММК, КЭАЗ и Торговым домом «Электротехмонтаж» (ЭТМ) было подписано на международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2026». Презентация мобильного выставочного комплекса стала следующим шагом в развитии сотрудничества. Совместная работа компаний направлена на расширение применения отечественного электротехнического оборудования, развитие импортозамещения и формирование долгосрочного технологического альянса.