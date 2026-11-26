В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в рамках реализации Государственного задания Министерства просвещения РФ в режиме видеоконференции провели международную встречу, которая объединила провинцию Цинхай и столицу Южного Урала.

В мероприятии приняли участие ректорат и студенты Цинхайского профессионально-технического университета, ЮУрГГПУ и учащиеся Академического лицея № 95 города Челябинска. Модераторами выступили заместитель директора лицея Мария Ласькова и учитель иностранного языка Екатерина Потапова. Телемост был направлен на знакомство, укрепление дружеских связей, обмен образовательным опытом. Открыл встречу проректор по общим вопросам Челябинского педагогического Евгений Сичинский.

«Между руководством университетов достигнуты договоренности о необходимости организации сотрудничества, и сегодняшнее мероприятие — первый шаг, — подчеркнул в своем выступлении Евгений Павлович. — Студенты нашего вуза и учащиеся лицея № 95, которые изучают китайский язык, интересуются историей Китая, традициями и культурой народа, расскажут о нашей стране и Челябинской области. Я надеюсь, что сегодня мы дадим старт для частых встреч разнообразных форматов, которые будут интересны всем».

Со стороны Цинхайского профессионально-технического университета гостей приветствовал проректор вуза Ван Сян: «Мы очень рады видеть сегодня коллег из Челябинского педуниверситета, студентов. Уверен, что наше академическое сотрудничество станет успешным».

Встреча продолжилась выступлениями студентов и лицеистов. Они на китайском языке познакомили учащихся цинхайского вуза с регионом, провели виртуальные экскурсии не только по городу и области, но и по Академическому лицею № 95, сделали презентации образовательных достижений.

«Сегодня в рамках проекта „Цифровой пенпал“ лицеисты передали письма китайским студентам. Встреча доказала: несмотря на тысячи километров между Челябинском и провинцией Цинхай, у нас огромный общий потенциал для дружбы, науки и образования», — подытожила замдиректора лицея Мария Вячеславовна.

Напомним, что в Китае сейчас работают советник ректора ЮУрГГПУ Ирина Иванова и преподаватель вуза Валерия Котельникова. В рамках Государственного задания при поддержке Министерства просвещения РФ они проводят культурно-просветительский курс «Здравствуй, Россия» в Цинхайском профессионально-техническом университете. Он продлится до 28 ноября.