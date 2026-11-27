Житель Челябинска Антон во время путешествия по Северной Корее неожиданно встретил продукцию из Курганской области. В одном из придорожных магазинов КНДР турист обнаружил в продаже шадринские сушки, сообщает «Первое областное».

Поездку в Северную Корею мужчина планировал девять лет. Посетить страну ему удалось в составе организованной туристической группы. Россиян сопровождали два гида, которые знакомили путешественников с местными достопримечательностями, культурой и особенностями повседневной жизни.

Челябинца удивили не только российские продукты на прилавках северокорейских магазинов, но и развитая городская инфраструктура Пхеньяна. По его словам, в столице КНДР много высотных зданий, работает общественный транспорт, а в ресторанах доступна оплата по QR-коду. В одном из магазинов туристу даже выдали сдачу российскими рублями.

Ещё одной особенностью путешествия стал ограниченный доступ к международному интернету. Однако Антон воспринял это положительно, отметив, что поездка позволила ему отдохнуть от социальных сетей и новостного потока.