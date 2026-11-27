На участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» от Башкортостана до поворота на Миасс продлили временные ограничения движения. Запрет распространяется на грузовой транспорт, автобусы и маршрутные такси, обслуживающие пригородные и междугородние направления. Об этом сообщили в МЧС по Челябинской области.

Ограничительные меры действуют на участке с 1548-го по 1780-й километр федеральной трассы. Возобновить движение транспорта планируют ориентировочно в 20:00 по местному времени 27 ноября 2026 года.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций автомобилистам необходимо обращаться в экстренные службы по телефонам 101 или 112.