Врачи Челябинской областной больницы поставили на ноги пациентку с запущенной формой рака костного мозга, из-за которого у неё разрушались кости и образовались переломы костей от черепа до стоп. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Пациентка приехала к нам вместе с мужем на лежачей каталочке, не могла двигаться и поднимать руки, ноги, муж за ней ухаживал. И достаточно часто ставились обезболивающие, поскольку, помимо всех лабораторных изменений, было тяжелое поражение костного скелета: множественные патологические переломы позвоночников, ребер, плечевой кости», — рассказала заведующая отделением гематологии и химиотерапии ЧОКБ Марина Киселева.

Множественная миелома — наиболее злокачественное из хронических заболеваний системы крови. За последние 5 лет она значительно «помолодела». Раньше возраст пациентов составлял 65+, теперь в 4–5% случаев болеют люди моложе 50 лет.

После одного 28-дневного курса химиотерапии пациентка поднялась с кровати. После второго — передвигается самостоятельно и не нуждается в анальгетиках. Секрет в новой методике — четырехкомпонентной химиотерапии, которую онкогематологи ЧОКБ начали использовать недавно.

«Мы лечим современными сочетаниями препаратов, которые имеют четыре механизма действия и действуют на опухолевую клетку с четырех позиций, тем самым убивая эту клетку», — пояснила Киселева.

Химиотерапия — лишь начало лечения. Добиться стойкой ремиссии можно только после пересадки стволовых клеток. В отделении гематологии ЧОКБ ежегодно выполняют 29 аутотрансплантаций, при этом пациенты живут достаточно активной жизнью.